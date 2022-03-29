Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor.

Van'ın Saray ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Dolutaş Mahallesi'nde yiyecek bulmakta zorluk çeken tilki, muhtar Cevdet Öztürk'ün kapısına kadar geldi.

Tilkiyi evine alan Öztürk, onu beslemeye başladı. 15 gündür evin oturma odasına kadar gelen tilki, yiyecek alıp tekrar dışarı çıkıyor.

"Tilki için barınak yapacağım"

Beslendikten sonra uzaklaşarak gözden kaybolan tilkinin her akşam aynı saatte geldiğini söyleyen Cevdet Öztürk, "Evin oturma odasına kadar geliyor. Yemek yedikten sonra tekrar yaşam alanına dönüyor. Artık ailemize de alıştı ve çekinmiyor. Kendisine bir baraka yaptırıp bizimle yaşamasını sağlayacağım" dedi.