Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de bir binanın karantina süreci bitti
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir binada uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.
Kayseri merkez Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın 14 günlük karantina süresi sona erdi.
Tedbirlerinin kaldırıldığı binada hayat normale döndü.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, 8 katlı binada iki kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 13 Nisan'da karantina tedbiri uygulanmasına karar vermişti.
Etiketler: koronavirüs kayseri karantina covid-19Son Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 11:11
Son Haberler
- 11:46
- 11:42
- 11:41
- 11:54
- 11:41
Sıradaki Haber
Kaza yapan otomobil yeraltı çarşısına düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz