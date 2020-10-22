MSB'den denizlerde de "tam isabet" paylaşımı

MSB'den denizlerde de "tam isabet" paylaşımı

112 Acil'i 1 ayda 4 bin 466 kez aradı

Sahte içkiden can kaybı 71 oldu

Kızını öldüren babaya verilen ceza belli oldu

Cemal Altay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Nurdane Dalgıç ve Celal Yeşilyurt, Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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