Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sedat Dalgıç idaresindeki otomobil, Özvatan karayolu Karakaya Mahallesi girişindeki kavşakta, Cemal Altay'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Nurdane Dalgıç ve Celal Yeşilyurt, Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cemal Altay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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