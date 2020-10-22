COVID-19 küresel salgını sürecinde ulusal ölçekte uzaktan eğitimin yürütüldüğü EBA, 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem istatistiklerini de geride bırakarak, kullanım miktarı ve internet trafiği kriterlerine göre eğitim alanındaki tüm siteler arasında dünyada ilk sıraya yükseldi.

27 basamak yükseldi

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, yerli ve milli dijital eğitim platformu EBA'nın, 1 Ekim tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 27 basamak yükselerek küresel ölçekte eğitim alanında birinci sıraya çıktığını belirtti. Yılmaz, bu artışta yaz döneminde yapılan iyileştirmelerin ve altyapı yatırımlarının oldukça büyük etkisi olduğunu kaydetti.