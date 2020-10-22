Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da filyasyon ekibine saldıran kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) denetimine giden filyasyon ekibine saldıran kişi gözaltına alındı.
Konya Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesinde filyasyon ekibindeki sağlık görevlilerinin şiddet ve hakarete uğradığı belirtildi.
Saldırının failinin, polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Koronavirüs salgınının bertaraf edilmesi için canla başla mücadele eden fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelik bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı ve olayın hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu kamuoyuna duyurulur" ifadesi kullanıldı.
Meram İlçemizde Filyasyon Yapan Sağlık Görevlilerimizin Uğradığı Şiddet ve Hakaret ile İlgili Basın Açıklaması pic.twitter.com/RqzFOynV2O— Konya Valiliği (@TCKonyaValiligi) October 22, 2020
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 17:00
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