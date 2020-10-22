İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi daha yaşamını yitirdi. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Dünden bu yana Aydın ve Mersin’de de birer kişi yaşamını yitirdi. Aydın’da 9 Ekim'den bu yana sahte içki kaynaklı ölen kişi sayısı 8'e çıktı. Ülke genelinde ise 14 günde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 71 oldu.



Bu içkileri üretenlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Hatay'da polis ekipleri bir eve operasyon düzenledi. Evin bahçesinde, 3 bin 230 litre sahte içki ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.



Mersin'de de sahte içki operasyonu vardı. Silifke'de ve Erdemli'de düzenlenen baskınlarda 290 litre kaçak içki ele geçirildi. Afyonkarahisar'da da sahte içki satışı yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.



Şüphelerin evlerinde içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Yapılan operasyonlarda 442 şüpheli gözaltına alındı, 94'ü ise tutuklandı.