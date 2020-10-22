Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Siirt merkezli 5 ilde (Kırklareli-Bitlis-Erzurum-Niğde) eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.