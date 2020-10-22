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5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Siirt merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Siirt merkezli 5 ilde (Kırklareli-Bitlis-Erzurum-Niğde) eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 15:21
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