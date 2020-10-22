Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Maske denetiminden kaçacaktı, çifte ceza aldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Niğde’de maske kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza yazılmak istenen bir kişi, polisin dalgınlığından yararlanarak kaçmak istedi Bekçinin yakaladığı vatandaşa hem adli işlem yapıldı hem de 900 TL maske cezası kesildi.
Niğde’de Oskar Durakları önünde meydana gelen olayda maske denetimi yapan polis ekipleri, maskesini düzgün takmayan 36 yaşındaki S. İ.’yi durdurdu.
Polisin para cezası yazmak istemesi üzerine kimliğini vermek istemeyen ve polislerle tartışan S.İ., ekibin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçmak istedi.
Bekçi tarafından hemen yakalanan S.İ., gözaltına alındı. Arbede sırasında bekçi de hafif yaralandı.
S.İ. hakkında "görevli memura mukavemetten" adli işlem başlatılırken maske takmadığı için 900 lira ceza uygulandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 15:34
Son Haberler
- 15:41
- 15:44
- 15:30
- 15:22
- 15:21
Sıradaki Haber
Cem Yılmaz'ın çağrısına Bakan Koca'dan destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz