Sağlık çalışanları, koronavirüsle mücadelede ön cephede savaşıyor. Onların morali, motivasyonu kritik önem taşıyor.

Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığına bir çağrıda bulunarak, sağlık personeline yönelik "Moral toplantıları, söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim" dedi.

On binlerce kişi, sosyal medyada bu öneriyi konuştu. Önerinin asıl muhatabından, Sağlık Bakanlığından da yanıt gecikmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yılmaz ile bizzat temasa geçti.

Cem Yılmaz gelişmeyi, yine Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Doktorlarımız, hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileriyle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz, umudum bu."



