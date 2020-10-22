Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde 3 metrelik kılıç balığı yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Marmara Denizi'nde, 3 metre uzunluğunda ve 160 kilogram ağırlığında kılıç balığı avlandı. Balık, cuma gününe kadar Beylikdüzü'ndeki Balıkçılar Çarşısı'nda olacak.
Beylikdüzü'ndeki Balıkçılar Çarşısı esnafı Vedat Kara, 3 metre uzunluğunda 160 kilogram ağırlığındaki kılıç balığının bu bölgede avlanan ilk kılıç balığı olduğunu söyledi.
Uzun yıllar sonra bu büyüklükte bir kılıç balığının ilk kez avlandığını belirten Kara, "Balık cuma gününe kadar Beylikdüzü'ndeki Balıkçılar Çarşısı'nda sergilenecek. Eti satıldıktan sonra da Beylikdüzü'ndeki Balıkçılık Müzesi'nde iskeleti sergilenmeye devam edecek" dedi.
[Fotoğraf: İHA]
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