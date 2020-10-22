Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul’da 4 ayrı evi soyan 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da Kağıthane, Şişli ve Bayrampaşa’da 4 ayrı eve girip yaklaşık 200 bin TL değerinde altın ve eşya çalan 2 şüpheli güvenlik kameralarının desteği ile yakalandı.
İstanbul’da farklı günlerde gece geç saatlerde Kağıthane, Şişli ve Bayrampaşa ilçelerindeki evlere girdikleri tespit edilen şüphelilerin, yaklaşık 200 bin TL değerinde altın ve eşya çaldıkları belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler bölgedeki kameraları tek tek inceledi. 2 şüphelinin kimliği belirlendi.
Çok sayıda suç kaydıyla aranması olan şüpheli Burak A. (17) ile hakkında hırsızlık, uyuşturucu ve yaralama suçlarından sabıkası olan Muhammed T. (20), 17 Ekim’de yakalanıp Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 zanlı tutuklandı.
Sıradaki Haber
FETÖ'nün işkenceci subaylarına yeni davalar yolda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz