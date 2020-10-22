İstanbul’da farklı günlerde gece geç saatlerde Kağıthane, Şişli ve Bayrampaşa ilçelerindeki evlere girdikleri tespit edilen şüphelilerin, yaklaşık 200 bin TL değerinde altın ve eşya çaldıkları belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler bölgedeki kameraları tek tek inceledi. 2 şüphelinin kimliği belirlendi.



Çok sayıda suç kaydıyla aranması olan şüpheli Burak A. (17) ile hakkında hırsızlık, uyuşturucu ve yaralama suçlarından sabıkası olan Muhammed T. (20), 17 Ekim’de yakalanıp Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 zanlı tutuklandı.