İstanbul Valiliği, kazayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56’da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05’te havalimanı yakınlarında düştü.

İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü. Ekipler, olay yerinde inceleme yapıyor.https://t.co/OxoHtSsOWv https://t.co/RTqknSREUY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 22, 2020

Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.

Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek, uçağın pilotaj lisans öğrencisi yaralı olarak kurtarıldı.

Valiliğin açıklamasında konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.