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Yozgat'ta otomobille taksi çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Yozgat'ta otomobille taksinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Hakkı Uyar idaresindeki otomobil, Yozgat-Kayseri karayolu Topçu Göleti mevkisinde, Ahmet Güneş'in kullandığı taksi ile çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Ahmet Pekyürek olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Güneş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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