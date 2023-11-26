Kayseri'de 18 kişinin 14 milyon lirasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı

A.S, 2022-2023 yıllarında internet bankacılığı üzerinden yüklü miktarda yatırım yaptığını ve alım satımlarda makas aralığının düşük olması nedeniyle kar oranının yüksek olduğunu iddia ederek, 18 vatandaşın toplam 14 milyon lira değerinde döviz, altın ve çeşitli eşyalarını dolandırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.