Hafif Sağanak Yağışlı 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.11.2023 17:09

Konya'da devrilen ağaç park halindeki araca zarar verdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sabah erken saatlerden itibaren etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Konya'da devrilen ağaç park halindeki araca zarar verdi

İlçe merkezinde fırtına nedeniyle bazı ev ve binaların çatılarından kiremit ve saçlar yerinden sökülerek etrafa savrulurken, elektrik ve telefon nakil hatlarında da kopmalar meydana geldi.

Yeni Mahalle, Termiye Çayı kenarında bulunan çınar ağaçlarından biri de şiddetli rüzgar nedeniyle gövdesinden kırılarak yol kenarında park halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi.

Otomobilde hasar oluşurken, olayın haber verilmesi üzerine adrese polis ve belediye ekipleri yönlendirildi.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla ve motorlu testere ile ağacın gövde ve dallarını keserek otomobilin üzerinden kaldırmaya çalışırken, belediye ekipleri de gövdesi kırılan ağacın diğer dallarının çevreye zarar vermemesi için çalışma başlattı.

ETİKETLER
Konya Fırtına
Sıradaki Haber
Kocaeli'de olumsuz hava koşullarına 2 bin 191 personelle müdahale edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Netanyahu, işgal altındaki Gazze'nin kuzeyine gitti
18:56
Samsun’da 5 katlı binada yangın
19:13
Hatay'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
19:08
Hamas, 14 İsrailli ve 3 yabancı esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti
18:36
Mısır: Bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim aldık
18:26
İnsani ara 3. gününde: Esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yapılıyor
İsrail saldırılarının ardından Gazze'deki bazı bölgeler harabeye döndü
İsrail saldırılarının ardından Gazze'deki bazı bölgeler harabeye döndü
FOTO FOKUS
Gazzeliler enkaza dönen evlerini terk etmiyor
Gazzeliler enkaza dönen evlerini terk etmiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ