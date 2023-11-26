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Türkiye
AA 26.11.2023 16:36

Giresun'da motosiklet sürücüsü uçan çatının altında kaldı

Giresun'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Motosikletiyle seyir halindeyken uçan çatının üzerine düşmesi sonucu yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Giresun'da motosiklet sürücüsü uçan çatının altında kaldı

İlçede, öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtınada, Nizamiye Mahallesi Orhan Yılmaz Caddesi'ndeki bir binanın çatısı uçarak motosikletiyle yoldan geçen kişinin üzerine düştü.

Yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşlarca kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kent genelinde devrilen ağaçlar ve uçan çatılar, park halindeki araçlarda hasara yol açtı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısının uçma riskine karşı, hastane bahçesinin bir bölümü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Polis ekipleri, ağaç devrilmesi ihtimaline karşı tedbir amacıyla gezmek için Giresun Kalesi'ne gelen vatandaşların tahliyesini sağladı.

Öte yandan merkeze bağlı Kemaliye ve Tirebolu ilçesine bağlı Yılgın köylerinde ormanlık alanlarda örtü, Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesinde ise fındık bahçesinde çıkan yangın, fırtınanın etkisiyle büyüdü.

İtfaiye ekipleri, Kemaliye köyündeki yangını kontrol altına alırken, Tirebolu ve Yağlıdere'deki yangınlara müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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