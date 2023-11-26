Sağanak nedeniyle kapanan Kırıkkale-Samsun kara yolu ulaşıma açıldı

Kentte kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkilerken, şiddetli yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Balışeyh ilçesinde de derenin taşması sonucu Kırıkkale-Samsun kara yolu bir süre çift yönlü ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açılan kara yolunda, temizleme işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, ilçedeki bazı tarım arazilerinde de su birikintileri oluştu.