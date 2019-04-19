Türkiye
Kayseri'de 15 askerin şehit edildiği saldırı davasında 16 kez ağırlaştırılmış müebbet
19 Nisan 2019 Cuma 12:41 - Son Güncelleme 19 Nisan 2019 Cuma 12:49
Kayseri'de 2016'da 15 askerin şehit edildiği, 54 askerin yaralandığı saldırıya ilişkin davada yargılanan Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de 2016'da 15 askerin şehit edildiği, 54 askerin yaralandığı terör saldırısına ilişkin davada, saldırının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle yargılanan Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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