Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu olacak.

Yağışların Erzincan ve Iğdır'da yağmur ve karla karışık yağmur, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

En düşük ve en yüksek sıcaklıklar

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 6, Erzincan'da 4, Ardahan'da 1, Erzurum ve Kars'ta sıfır, Ağrı'da da sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 16, Erzincan'da 10, Ağrı'da 7, Kars ile Ardahan'da 6 ve Erzurum'da 5 derece olacak.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları da Sarıkamış'ta 66, Konaklı'da 105, Palandöken'de 135 ve Ergan'da 180 santimetre ölçüldü.

Bölgede kar erimeleriyle oluşabilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli davranması istendi.

Kaynak: AA