Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile yoğun mücadele eden Türk Polis Teşkilatı, ilk olarak bünyesindeki FETÖ'cüleri temizledi.

FETÖ ile mücadele çalışmaları kapsamında, değişik rütbelerde 33 bin 372 personel ihraç edilirken, 2 bin 688 personel de açığa alındı.

Polis Akademisinin öğretim kadrosu yenilendi

Emniyet Teşkilatı'nın her türlü personel ihtiyacını karşılayan ve mevcut yönetimi 17-25 Aralık sürecinden sonra, 2014 yılının mayıs ayında göreve gelen Polis Akademisi Başkanlığı bu süreçte önemli bir görevi üstlendi.

Teşkilatın personel eksikliğinden dolayı zafiyet yaşamaması için çalışmalarına hız veren Akademi, ilk iş olarak bünyesindeki FETÖ'cüleri temizleme yoluna gitti.

Bu kapsamda, Akademi merkez ve bağlı polis okullarında görev yapan 200 sivil öğretim elemanından 156'sı gönderildi, 59 yeni akademisyen alımı gerçekleştirilerek öğretim kadrosu yenilendi.

Akademi bünyesinde faaliyet gösteren emniyet hizmetleri sınıfındaki 5 bin 355 personelden 3 bin 41'i FETÖ ile iltisaklı olduğu değerlendirilerek Akademi'den atıldı. Yeni alımlarla kadrosunu güçlendiren Akademi bünyesinde 3 bin 748 polis hizmet veriyor.

"Taze kan" oldular

Akademi, daha sonra hazırladığı eğitim programlarıyla emniyette FETÖ'cü temizliğinden kaynaklanan boşluğu doldurmak üzere "taze kan" olarak yeni polisler yetiştirdi.

Bu kapsamda, 2015'ten bugüne kadar 13 bin 884 komiser yardımcısı adayı alındı. Bunların 10 bin 394'ü eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, komiser yardımcısı rütbesiyle Emniyet Teşkilatı saflarına katıldı.

Böylece polis amiri sayısı 16 bin 347'ye ulaşırken sahadaki her 3 polis amirinden ikisi yenilenen kadrodan oluştu.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören 3 bin 490 komiser yardımcısı adayının bu yıl sonunda mezun edilmesiyle sahadaki her 4 polis amirinden 3'ü yenilenen personel arasında yer alacak.

Ayrıca 2014'ün mayısından bu yana yüzde 80'i üniversite mezunu 92 bin 450 polis memuru adayı alımı yapıldı. Bunların 74 bin 682'si eğitimlerinin ardından polis oldu. Bu sayı, aktif görevdeki polis memurlarının yaklaşık 3'te birine eşit hale geldi.

Akademiden bu yıl sonuna kadar mezun olacaklarla birlikte teşkilat içerisindeki polis memuru sayısı 95 bine ulaşacak.

Bekçiler de Akademi'den çıkıyor

Geçen yıl yapılan yönetmelik değişikliğiyle çarşı ve mahalle bekçisi alımı ve eğitimleri Polis Akademisi uhdesine geçti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Akademi, 2018'de 10 bin 250 bekçi alımı gerçekleştirdi. Böylece mevcut görevdeki 19 bin 132 bekçinin yarısından fazlası sadece geçen yıl emniyet teşkilatına katıldı.

Bu yıl alınan 8 bin 187 bekçi adayı da eğitimlerini tamamladıktan sonra göreve başlayacak.

Her 3 emniyet personelinden biri yeni

Böylece 2014'ün mayıs ayından bugüne kadar alınan komiser yardımcısı, polis memuru ve bekçi sayısı 95 bin 316 oldu.

Eğitimleri süren 16 bin 500 polis memuru ve 3 bin 500 komiser yardımcısının mezun olmasıyla bu sayı 115 binin üzerine çıkacak.

Yapılan alımlarla Emniyet Teşkilatı personel sayısı, 293 bin 863'e yükselirken her 3 emniyet personelinden biri yeni oldu.

Polis Akademisi, son 5 yılda teşkilattan atılan ve açığa alınan 36 bin 60 personelin 3 katına yakınını mezun etti.

Kaynak: AA