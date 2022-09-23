Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 12:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayaların altında kalan çocuk hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tonlarca kayanın altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Bozkuyu Kırsal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 12 yaşında ki Mehmet Sinan Yaygın, köyün çevresinde koyunları otlattığı sırada, tarlayı çevreleyen taşların üzerinde oynamaya başladı.
Talihsiz çocuk, tanlarca ağırlıkta ki taşın yerinden oynaması sonucu yere düştü, yerinden oynayan kaya da çocuğun üzerine devrildi.
Çevredekilerin yardımıyla kayanın altından çıkarılan çocuk, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahaleye rağmen çocuk kurtarılamadı.
Etiketler: Şanlıurfa
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