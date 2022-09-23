Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 12:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rize'de sağanak: Yollar göle döndü
[Fotograf: İHA]
Rize’de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Pazar ilçesinde su baskını nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki yollar göle döndü.
Rize’de etkili olan sağanak 3 gündür aralıklarla devam ediyor.
Pazar ilçesine bağlı Balıkçı Köyü’ne şiddetli yağıştan dolayı küçük dereler taştı, köy yolunda göletler oluştu.
Sürücüler güçlükle ilerlerken yol tek taraflı olarak trafiğe kapatılarak İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
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