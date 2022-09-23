Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderilirken alevlerin yükselmesi üzerine fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Yangın 2 işletmeye daha sıçradı

Yangın, bitişikteki başka bir yatak fabrikası ile mekanik fabrikasına da sıçradı.

Bu arada dumandan etkilenen 2 itfaiye eri sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.