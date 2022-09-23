Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor. Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 10 çuval içerisinde 364 kilo 168 gram toz esrar ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.