Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 11:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van hudut hattında 364 kilo 168 gram esrar ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında 364 kilo 168 gram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor. Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 10 çuval içerisinde 364 kilo 168 gram toz esrar ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.
Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2022
Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 10 çuval içerisinde 364.168 gram toz esrar ele geçirildi.#MSB pic.twitter.com/MZ0OQ5P77k
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Uyuşturucu Van
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