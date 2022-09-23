Polis, Halkalı'daki ortaokulda teneffüste fenalaşan ve ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden S.G'nin ölümüyle ilgili çalışma başlattı.

S.G'nin, yaşamını yitirmeden yaklaşık yarım saat önce aynı okulda öğrenci olan M.N.O. ile kavga ettiğini belirleyen ekipler, çocuğu gözetim altına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan S.G'nin kalp hastası olduğu öğrenildi.