İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğünün koordinesinde yol kesme, araç taşlanma, pankart asma gibi provokatif eylemlerin önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin de destek verdiği uygulamada, Kağıthane, Şişli, Eyüpsultan ile Beyoğlu'nda belirlenen noktalarda şüpheli görülen araç ve kişiler sorgulandı.

[Fotoğraf: AA]

Çok sayıda kişi sorgulandı

Akşam saatlerinde yapılan uygulamada 709 kişi sorgulandı, 54 araç denetlendi. Uygulamada ayrıca kıraathane, kafe gibi 54 adreste de denetim yapıldı.

"Terör huzur güven" uygulaması sonucunda silahla tehdit suçundan aranan bir şüpheli ile şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan aranan zanlı yakalandı.

[Fotoğraf: AA]