İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent genelinde evlerini ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu kişilere kiralayan veya ikametlerinde barındıranlara yönelik çalışma başlattı.

Ev sahiplerine 311 bin 454 lira para cezası kesildi

Esenyurt'taki 3 adresi belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda ikametlerde kalan 3'ü Cezayir, 7'si Suriye ve 42'si Fas uyruklu 52 düzensiz göçmeni yakaladı, ev sahipleri Ö.G. ve O.G'yi de gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenleri evlerinde barındıranlara 311 bin 454 lira idari para cezası kesildi.

İki şüpheli tutuklandı

Çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları araştırmada düzensiz göçmenleri kişi başı 900'er lira kira alarak evlere yerleştirenlerin A.H. ve M.D.H. olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda iki zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "yasal kalışı olmayan yabancı şahısların barınmasına imkan sağlamak suretiyle göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.