Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı 88 santimetre ile en fazla Antalya'da
[Fotograf: AA]
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Saklıkent'te ölçüldü.
Bu sezon dünya genelinde kar yağışının az olması sebebiyle kayak merkezleri suni karlama yöntemiyle ayakta duruyor.
Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde ise en fazla kar kalınlığı Antalya'daki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Saklıkent'te 88, Davraz'da 74, Denizli'de 50, Murat Dağı ve Palandöken'de 35, Zigana'da 29, Nemrut'ta 26, Erciyes'te 21, Kümbet'te 19, Uludağ, Ergan ve Kartalkaya'da 18, Hakkari, Yedikuyular ve Sarıkamış'ta 17, Bozdağ'da 14, Mersivan'da 13, Kop ve Konaklı'da 12, Haserek'te 11, Yalnızçam'da 9, Yıldızdağı'nda 7 ve Ladik'te 4 santimetre ölçüldü.
Etiketler: Antalya Kar Yağışı
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