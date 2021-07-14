Kimi çeşme başına koştu, kimi bir ağaç gölgesine sığındı.

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Sıcaklık artışı özellikle güney ve batı bölgelerinde etkili oluyor.

İzmir'de şehir merkezindeki açık alanlar boşalırken sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu.

Uzmanlar aşırı sıcağa karşı uyardı

Uzmanlar aşırı sıcakların sağlığa zararı konusunda uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk, "Güneş ışığının şu anda etkili olduğu saatlerde yani 11.00-16.00 saatleri arasında, başta yaşlılarımızın kronik rahatsızlığı olanların, çocukların, hamile vatandaşlarımızın direkt güneş ışığına maruz kalmamaları lazım" dedi.

Adıyaman'da sıcaktan bunalanlar parklara ve gölgelik alanlara sığındı.

Şanlıurfa'da şehir içi ulaşımı kullananların sıcaktan daha az etkilenmesi için ana duraklara buharlı vantilatörler kuruldu.

Sıcaklıklar 6-10 derece daha artacak

Hafta sonu sıcaklığın tüm yurtta daha da artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz için yağış uyarısı

Yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olurken Doğu Karadeniz için ise yağış uyarısı geldi. Meteoroloji; Trabzon, Artvin ve Rize'de şiddetli yağış, sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.