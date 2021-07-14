Bayram tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından İstanbul dışına çıkmak isteyen yolcular, sabahtan itibaren havalimanına gelmeye başladı. Yolcular, x-ray kontrol noktaları, kontuar ile pasaport bankoları önünde yoğunluk oluşturdu.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi.

Havalimanı girişinden itibaren oluşan yoğunluk nedeniyle önlem alan İGA ve Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri ekipleri yolcuları yönlendirdi.

Havalimanındaki görevli hijyen timleri, sosyal mesafe ve maske kurallara uymayan yolcuları uyardı.

Türk Hava Yolları (THY) ve diğer firmalarının bilet satış ofisleri ve kontuarları önünde ise yoğunluk gözlendi.