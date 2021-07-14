Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Onikişubat Çamlıbel mevkiindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 6 helikopter, 1 grayder, 2 dozer, 30 arazöz ile 200 işçi sevk edildi. Civarda yaşayan köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi.
[Fotoğraf: AA]
Bölgedeki rüzgar nedeniyle büyüyen yangın bazı köyler için de tehdit oluşturdu.
Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol atına alınan yangında 2 hektar alan zarar görürken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kahramanmaraş Orman Yangını Yangın
Son Haberler
- 21:01
- 20:42
- 20:33
- 20:16
- 20:16
Sıradaki Haber
İHH ekipleri kurban bağışlarını ulaştırmak için yola çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz