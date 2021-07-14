Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Şahnaoğlu, hastanede çalışan anestezi teknikeri tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Şahnaoğlu ameliyat edildi, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Saldırgan, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Saldırgan gözaltına alındı

Saldırgan, ilk ifadesinde salgın döneminde çalışmak istemesine rağmen idari izne gönderildiğini söyledi.

İş başı yaptıktan sonra da başka bir serviste görevlendirildiği için hastane müdürünü bıçakladığını aktardı.

Gözaltına alınan anestezi teknikerine psikolojik sorunları nedeniyle salgın döneminde idari izin verildiği öğrenildi.

