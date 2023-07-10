Çok Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.07.2023 10:22

Kastamonu'yu sel vurdu: Evler ve araçlar su altında kaldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı, araçlar yollarda su altında kaldı.

Kastamonu'yu sel vurdu: Evler ve araçlar su altında kaldı

Kentte dünden bu yana devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak nedeniyle Memiş Mahallesi'nden geçen Memiş Deresi ile Kumluca Mahallesi'nden geçen Irmak Deresi taştı.

İki mahallede giriş ve bodrum katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su birikintileri nedeniyle yollarda araçlar su altında kaldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cide-Bartın kara yolu da su taşkını nedeniyle ulaşıma kapandı. Sel suyunun denize sürüklediği bir manda ise telef oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cide Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından evlere dolan su tahliye edilmeye çalışıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Kastamonu Yağış Sel Sağanak
Sıradaki Haber
Bartın'da suların çekilmesiyle temizlik çalışması başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
İsveç bekleme odasında: NATO zirvesinden ne çıkacak?
11:32
El Salvador Devlet Başkanı Bukele, tartışmaların gölgesinde yeniden aday oldu
11:32
FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 14 yıl 7 ay hapis cezası
11:12
Dünya borsaları artan endişelere rağmen son bir yılda yatırımcılarına kazandırdı
11:33
Orta ve Doğu Karadeniz için "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
11:09
Dünya nüfusu, artış hızı düşmesine rağmen 8 milyarı geçti
Düzce'de su altında kalan sanayi sitesinin esnafı, araç ve malzemeleri tahliye ediyor
Düzce'de su altında kalan sanayi sitesinin esnafı, araç ve malzemeleri tahliye ediyor
FOTO FOKUS
Bartın'da sel sularının çekilmesiyle temizlik çalışması başladı
Bartın'da sel sularının çekilmesiyle temizlik çalışması başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ