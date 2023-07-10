Bartın'da suların çekilmesiyle temizlik çalışması başladı

Kentte etkili olan sağanağın ardından oluşan selde tarihi Kemerköprü sular altında kaldı, bazı iş yerlerini su bastı.
Bartın Irmağı'nın taştığı Tersane Caddesi'ndeki durum, havadan görüntülendi.
Bartın'da sel sularının çekildiği bölgelerde temizliğe başlandı
Sağanağın ardından taşan Bartın Irmağı'nın sularının çekilmeye başlamasıyla kentte temizlik çalışması yapılıyor.
Suyun çekildiği yerlerde, ekiplerle esnaf iş yerlerinde temizlik çalışmasına başladı.
Yalı Mahallesi'ndeki çalışmalara Mehmetçik de katıldı.