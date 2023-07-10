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Türkiye
AA 10.07.2023 10:12

Bartın'da suların çekilmesiyle temizlik çalışması başladı

Bartın'da sağanak nedeniyle taşan Bartın Irmağı'nın çekilmeye başlamasıyla temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Kentte etkili olan sağanağın ardından oluşan selde tarihi Kemerköprü sular altında kaldı, bazı iş yerlerini su bastı.

Bartın Irmağı'nın taştığı Tersane Caddesi'ndeki durum, havadan görüntülendi.

Bartın'da sel sularının çekildiği bölgelerde temizliğe başlandı

Bartın'da suların çekilmesiyle temizlik çalışması başladı

Sağanağın ardından taşan Bartın Irmağı'nın sularının çekilmeye başlamasıyla kentte temizlik çalışması yapılıyor.

Suyun çekildiği yerlerde, ekiplerle esnaf iş yerlerinde temizlik çalışmasına başladı.

Yalı Mahallesi'ndeki çalışmalara Mehmetçik de katıldı.

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Bartın'da sel sularının çekilmesiyle temizlik çalışması başladı
Bartın'da sel sularının çekilmesiyle temizlik çalışması başladı
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