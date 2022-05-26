Kastamonu'nun merkeze bağlı Başören köyünde bir evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki eve ve samanlıklara da sıçradı. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederken, köy sakinleri de tahliye edildi.

Kastamonu'nun Başören köyündeki bir evde çıkan yangın bitişikteki eve de sıçradı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Kazım Bolat aktardı.https://t.co/TVISQn4JX7 pic.twitter.com/sURz8NLEZl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 26, 2022

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Köyde, Şubat ayında bir evde başlayan yangın kısa sürede büyümüş, 16 ev kullanılamaz hale gelmişti.