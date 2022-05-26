Büyükada İskelesi yakınlarında, kız arkadaşına şiddet uygulayan Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek'e müdahale etti.

29 Temmuz 2016'da gerçekleşen olayda, Eyüp Çelik ile Alpaslan Seyrek arasında çıkan tartışmada, Seyrek, Çelik'in kulağını ısırarak kopardı, kopan parçayı yere attı.

Yerdeki kulak parçasını ise bir martı alarak uzaklaştı. Çevredekilerin müdahale ettiği olayın ardından, 2 taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Eyüp Çelik'e 'basit yaralama' suçundan Alpaslan Seyrek'e 'Yüzde sabit iz kalacak şekilde yaralama' suçundan dava açıldı.

Bugün de davanın görülmesine devam edildi. Alpaslan Seyrek ve avukatı duruşmaya katılmadı.

Eyüp Çelik ise iki avukatı ile davada hazır bulundu. Adalar Adalet Sarayı'nda görülen davada 'Sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına' ve 'Sanık hakkında ek savunmasının alınması için müdafinin bir sonraki celse hazır olması hususunun kendisine ihtarına, yakalama kararının kaldırılması talebinin ek savunma alındıktan değerlendirilmesine' karar verildi.

Duruşma 13 Ekim 2022 tarihinde tekrar görülecek.

"Benim kulağıma bunu yapan o kadına neler yapardı"

Eyüp Çelik duruşmaya girmeden önce, şunları söyledi:

"Adalete güveniyorum. Umarım şahsa gereken ceza verilecek. En ağır ceza neyse onu alsın` diye konuştu. Duruşma çıkışında ise, `6 yıl önce başıma büyük bir bela geldi. Vatandaşın biri sahilde kız arkadaşıyla oturuyordu. Kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Kız öyle bir haykırıyordu ki, dayanamadım. Kızı elinden aldım. O kızı kurtarmasaydım o kızın başına bir şey gelirdi. Kızı kurtarınca bu sefer bana sardı. Bana arkadan tekme attı bacağıma ben de kendimi korumak için onu iteledim. Ben kaldırımdan düştüm, üzerime çullandı yanağımdan ısıracaktı, kafamı çevirince kulağımı ısırdı. Kulağım koptu, kopan parçayı tükürdü, yerden kulağımı martı aldı. Diğer kulağıma yönelince vatandaşlar, ona meydan dayağı attı. Benim kulağıma bunu yapan o kadına neler yapardı."

"Yine görsem yine müdahale ederim"

Dava açılalı 6-7 yıl olduğunu dile getiren Çelik, mahkemenin gereken cezayı vereceğini düşündüğünü söyledi.

Çelik, "Mahkemenin bugün verdiği karar beni mutlu etti. Karşı taraftan yazılı savunma istenecek. Kulağımdan 2 operasyon geçirdim. Doğru düzgün ameliyat olamadım, şekli aynen duruyor. Arkadaşlarım bana diyor ki 'Sen niye karışıyorsun, bıraksaydın öldürseydi' diye ama ben yine görsem yine müdahale ederim. Sözde erkeğim diye kızı alıp dolaşıyor, bir de şiddet uyguluyor" diye konuştu.

"Müvekkilimiz engelli durumundadır"

Kadın Haklarını Koruma Derneği Başkanı Avukat Hilal Öztürk ise, "Kadın Haklarını Koruma Derneği yöneticileri olarak Eyüp Çelik'in müdafi olarak bugün duruşmaya dahil olduk. Karşı taraf hakkındaki yakalama kararı devam ediyor. Şu an Almanya'da olduğu iddia ediliyor. Alman mahkemelerinden yakalamaya ilişkin gerekli yazışmalar yapıldı. Karşı tarafın avukatından ek savunma istendi. Ağırlaştırılmış neden var ortada müvekkilimiz bu olaydan sonra engelli durumdadır. Müvekkilimizin saldırıya uğrayan bir kadını korumak için yaptığı bu fedakarlık, gösterdiği bu erdemli davranış aslında bütün vatandaşlara örnek. Maddi ve manevi tazminat da açılacak. Davadan örnek bir karar çıkmasını bekliyoruz." dedi.