Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 17:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivil polislerden değnekçiye suçüstü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da sivil polislerden otopark ücreti isteyen değnekçi suçüstü yakalandı. Fiş kestiğini söyleyen değnekçi ile polisin diyaloğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beyoğlu Kemankeş Caddesi ile Kemeraltı Caddesi üzerinde bir kişinin, araçlarını park edenlerden ücret talep ettiği tespit edildi.
Sivil trafik ekipleri, korsan otoparkçılık yapan kişiyi takibe aldı.
Cadde üzerine park etmek isteyen sivil polislerin yanına gelen değnekçi, "0-2 saat 30 TL, iki saatte bir 10 TL oynuyor" diyerek fiş kestiğini söyledi.
Şüpheli Y.İ., ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli adliyeye sevk edildi.
Polis ile değnekçinin diyaloğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Dolandırıcılık İstanbul
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