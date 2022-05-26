Beyoğlu Kemankeş Caddesi ile Kemeraltı Caddesi üzerinde bir kişinin, araçlarını park edenlerden ücret talep ettiği tespit edildi.

Sivil trafik ekipleri, korsan otoparkçılık yapan kişiyi takibe aldı.

Cadde üzerine park etmek isteyen sivil polislerin yanına gelen değnekçi, "0-2 saat 30 TL, iki saatte bir 10 TL oynuyor" diyerek fiş kestiğini söyledi.

Şüpheli Y.İ., ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polis ile değnekçinin diyaloğu cep telefonu kamerasına yansıdı.