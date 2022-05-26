4 medeniyete başkentlik yapmış İznik, definecilere hedef olmaya devam ediyor.

İlçenin simgesi Abdulvahap tepesinin hemen altında bulunan mağaraya dadanan defineciler, burada büyük bir oyuk açtı.

Aletlerini burada tutan defineciler, koltuk takımı da koyup mağarada yaşamaya başladı.

"Bu mağarayı yaşam alanına çevirmişler"

Tarlaların defineciler tarafından kazıldığını belirten çiftçiler, yetkililerden yardım istedi.

Çiftçi Mehmet Çil, “Tarlamın hemen dibinde bulunan bu mağarayı yaşam alanına çevirmişler. Bunun çözümü var mı, yok mu? Bilemiyoruz. Gece geliyorlar kazı çalışmaları yapıyorlar bir de burada yaşıyorlar. Çok da rahatlar. Artık bir önlem alınsın” diye konuştu.