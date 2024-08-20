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Türkiye
AA 20.08.2024 10:25

Kastamonu'da yangın: 3 ev küle döndü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle 2 eve daha sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına alırken 3 ev tamamen yandı. Yangın sırasında evde olduğu düşünülen 17 yaşındaki genç de aranıyor.

Kastamonu'da yangın: 3 ev küle döndü
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Bürnük köyünde, Erdoğan Sivrioğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki iki eve de sıçradı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Evde birinin olup olmadığı bilinmiyor

Kontrol altına alınan yangında üç ev tamamen yandı.

Yangında, Sivrioğlu'nun torunu 17 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu'nun evde olabileceğinin belirtilmesi üzerine, evin enkazında AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

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