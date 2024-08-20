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Türkiye
AA 20.08.2024 10:11

İzmir Menderes'teki orman yangınına müdahale sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İzmir Menderes'teki orman yangınına müdahale sürüyor
[Fotograf: AA]

İzmir'in Menderes ilçesinde Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 17 Ağustos'ta kopan elektrik telinin oluşturduğu kıvılcımdan çıktığı belirtilen yangına gün doğumuyla birlikte yeniden havadan müdahale edilmeye başlandı.

Yangının sarp arazide tütme şeklinde etkili olduğu, alevlenme ve yayılmanın görülmediği, rüzgarın etkisini artırması ihtimaline karşı karadan ve havadan tedbir alındığı ifade edildi.

İzmir Menderes'teki orman yangınına müdahale sürüyor

Yangın nasıl başladı?

Menderes'te 17 Ağustos'ta saat 16.45 civarında çıkan yangına 5 uçak, 8 helikopter, 18 arazöz ve 7 su ikmal aracıyla müdahale edilmiş, İzmir Valisi Süleyman Elban yangının kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcımdan kaynaklandığını açıklamıştı.

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