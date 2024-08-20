Başıboş köpeklerin saldırdığı kadın yaşadığı korkuyu anlattı

Merkez ilçesine bağlı Bahçeliköy köyünde önceki gün 64 yaşındaki Ayşe Karakaya evin önünde otururken bir anda bahçeye giren 3 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerin ayağından ısırarak yerde sürüklediği kadının imdat çığlıklarına çevredeki bir vatandaş yetişti. Vatandaşın kürekle köpeklere müdahale etmesi üzerine saldırgan köpekler uzaklaştı.

Yaralanan ve şoka giren kadın Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının kopmak üzere olan ayak parmaklarına dikiş atıldı.

[Fotoğraf: İHA]

“Çok bağırdım, ayağımın altını tamamen kopardılar”

Hastanedeki tedavisinin ardından bugün İstanbul’dan Erzincan’a giden oğlu ve kızıyla birlikte evine gitmesine müsaade edilen Ayşe Karakaya, yaşadığı dehşet anları şöyle anlattı:

"Kız kardeşim şehre gitmişti ben de o anda yalnızdım. 3 tane başıboş köpek evin bahçesinin içerisinde bulunan su kanalına girmişler. Ben evin önünden kalkıp bir abdest alayım derken birden 3’ü hücum etti, beni sırtımın üzerine düşürdüler. Düşürdükten sonra ayağımda terlik vardı onunla müdahale edeyim dedim. Terliğimin oradan dişlerini soktu ayağımın altını tamamen bütün aldı kaldırdı. Ayağımın altı hiç yok. Daha sonra kolum, başım birçok yerimi ısırdılar. Çok bağırdım. Akrabalarım kurtardı, hastaneye götürdüler."

“Sokak köpekleri büyük tehlike”

Yaşadıkları kabus dolu anları unutamayan Ayşe Karakaya, “Sahipsiz köpeklerden saldırgan olanları bir şekilde toplanmalı. Büyük tehlike oluşturuyorlar” dedi.

Annesinin köpek saldırısı sonucu yaralandığının haberini alarak ablasıyla birlikte İstanbul’dan Erzincan’a giden Mustafa Karakaya’da başıboş sokak köpeklerine yönelik bir tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Mustafa Karakaya şöyle konuştu:

“Ben bir hayvanseverim. Benim kedim de var köpeğim de. Başıboş, bakılamayan köpek sorunu bir başka durum. Annemin başına gelen çok üzücü bir durum. Çok büyük yaralanmaları var, ayağında doku kaybı var. Kafasında ısırık var. Çok kötü bir durumda. Biz buna şükrediyoruz. Çünkü daha da kötüsü olabilirdi. Son dakika yetişmeseler çok daha vahim bir durum olurdu. Bahçeliköy çok sakin bir köy. Orada bile başıboş çok köpek var. Başıboş köpek sorunu Erzincan’da son zamanlarda çok fazla artan bir sorun. Köpekler tabiiki bir canlı. Bu sorun başka bir sorun ve bu başıboş köpek sorununun çözülmesi gerekiyor.”

Öte yandan olayın meydana geldiği Bahçeliköy köyünde 4 gün önce başıboş köpeklerin yine Feray Seyya isimli başka bir kadına saldırdıkları, kadının olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.