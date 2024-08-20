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Türkiye
AA 20.08.2024 10:25

Kastamonu'da yangın: 1 kişi öldü, 3 ev küle döndü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle 2 eve daha sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına alırken 3 ev tamamen yandı. Yangın sırasında 16 yaşındaki bir genç de hayatını kaybetti.

Kastamonu'da yangın: 1 kişi öldü, 3 ev küle döndü
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Bürnük köyünde, Erdoğan Sivrioğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki iki eve de sıçradı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında üç ev tamamen yandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangında, Sivrioğlu'nun torunu 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu'nun evde olabileceğinin belirtilmesi üzerine, evin enkazında AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Çalışmalarda, gencin cenazesine ulaşıldı.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bürnük köyümüzde, 06.17 sıralarında çıkan yangına Tosya Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ivedilikle müdahale edilerek, yangın söndürüldü. Yangında, maalesef 3 ev, 2 ahır ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangının başladığı evde bulunan 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu adlı vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Devletimiz, bütün imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında yer alarak ihtiyaçlarını temin edecektir. Tekrardan başımız sağ olsun" şeklinde konuştu.

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