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Yaşam
İHA 20.08.2024 10:15

Şehidimizin kabri ve Türk bayrağı orman yangınından etkilenmedi

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını 6 gün sonra kontrol altına alındı. Karayakup köyünde çıkan yangında, şehidimiz Halil İbrahim Ertaş'ın kabri ve Türk bayrağı alevlerin uğramadığı nokta oldu.

Hemen yanı başındaki ağaçlar, yerdeki otlar yangınla siyaha büründü. Dört bir yanı saran o alevler ne şehidin mezarına ne de üstündeki Türk bayrağına değdi.

Görüntü, Manisa Gördes yangınından en çok etkilenen yerleşimlerden Karayakup Mahallesi Mezarlığı'nda kaydedildi.

Yangın sonrası mezarlığa gidenler yürek burkan görüntüyle karşılaştı.

Ancak çok geçmeden 2010 yılında şehit olan Piyade Er Halil İbrahim Ertaş'ın mezarı ve üstünde dalgalanan Türk bayrağının alevlerden etkilenmediği fark edildi.

6'ncı günde söndürülen yangın sırasında Gördes Karayakup Mahallesi tahliye edilmiş, alevlerin ulaştığı bazı evler yanmıştı.

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