Şehidimizin kabri ve Türk bayrağı orman yangınından etkilenmedi

Hemen yanı başındaki ağaçlar, yerdeki otlar yangınla siyaha büründü. Dört bir yanı saran o alevler ne şehidin mezarına ne de üstündeki Türk bayrağına değdi.

Görüntü, Manisa Gördes yangınından en çok etkilenen yerleşimlerden Karayakup Mahallesi Mezarlığı'nda kaydedildi.

Yangın sonrası mezarlığa gidenler yürek burkan görüntüyle karşılaştı.

Ancak çok geçmeden 2010 yılında şehit olan Piyade Er Halil İbrahim Ertaş'ın mezarı ve üstünde dalgalanan Türk bayrağının alevlerden etkilenmediği fark edildi.

6'ncı günde söndürülen yangın sırasında Gördes Karayakup Mahallesi tahliye edilmiş, alevlerin ulaştığı bazı evler yanmıştı.