Kastamonu’da sel: Yol çöktü, tarım arazilerini su bastı

Kastamonu’da il merkezi, Azdavay, Devrekani, Seydiler ile İhsangazi ilçesinde dolu ile kuvvetli sağanak etkili oldu.

Gödel köyünde sel nedeniyle köyü il merkezine bağlayan yol çöktü.

Bir ticari araç ise İhsangazi-Kastamonu kara yolu üzerinde tarlaya sürüklendi. Sürüklenen aracın sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.

[Fotoğraf: AA]

Tarım arazileri su altında kaldı

Devrekani ilçesinde de dolu ekili oldu. Ev ve işyerlerine kadar giren doluyu vatandaşlar, küreklerle temizledi.

Merkez ilçe, İhsangazi ve Devrekani ilçelerinde tarım arazileri su altında kalarak zarar gördü.

[Fotoğraf: AA]

“Hayvan güdüyorduk, birden sel gelince canımızı zor kurtardık”

İhsangazi’nin Hocaali köyünde çiftçilik yapan Hüseyin Okur, “Arazimi su bastı. Yağmur, sağanak geldi. Yonca, mısır, buğday, arpa ekmiştim. Bunların hepsi sel sularının altında kaldı. 18 dönüm mısır ekmiştim, 23 dönüm yonca, 9 dönümüne de ekin ekmiştim. Biz, yağmur yağdığı sırada hayvan güdüyorduk. Gök gürültüsünün ardından sel oldu. Sağanak yağış ile birlikte yağmurla sel geldi. Bir anda sağanak olunca canımızı zor kurtardık selden” dedi.

“1 metre yükseklikte sel var”

İhsangazi’nin Hocaali Köyü Muhtarı Alaattin Yıldızoğlu ise, “Aşırı sağanak ve dolu yağdığından dolayı arazilerimizi sel suları bastı. Görüldüğü üzere tarım arazilerimiz su içerisinde kaldı. 1 metre yükseklikte sel var. Benim 30 dönüm mısırım, komşularımızın da ekin, mısır, yoncaları su altında kaldı. Köyümüzde elektriklerin yenilenmesiyle ilgili çalışma vardı. Müteahhit firmaya ait araç, İhsangazi-Kastamonu karayolu üzerinde sele kapılarak sürüklendi” diye konuştu.

Kastamonu’nun merkez Hacıoğlu köyünde yaşayan Nazım Parmaksız da, “Köyümüzde çok aşırı bir yağış olmadı. Fakat yukarı taraflara yağdı. Çok fazla yağış olunca dere taştı ve menfez de dar olduğundan dolayı yol göçtü. 25-30 yıldır bu köprü var, biz burasını kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, çöken yol ve sular altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi.