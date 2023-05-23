Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.05.2023 18:00

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Sakarcalık köyünde öğle saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, ekili araziler su altında kaldı. Köyde bazı evleri de su bastı.

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
[Fotograf: AA]

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, vatandaşlara yemek dağıttı. Yola devrilen ağaçlar da ekiplerce kaldırıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, fırtına ve sağanağın etkilediği Sakarcalık köyünde incelemelerde bulundu.

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sakarcalık köyümüzde çok ciddi bir fırtına ve hortum meydana geldi. Maalesef çam ağaçlarını yıkıp geçti. Bu ağaçların bir kısmı sulama kanalının içine devrildiği için su taşkınına neden oluyor. Şu anda taşkına neden olan suyun çekilmesi için çalışmalarımız devam ediyor, gerekli müdahalelerimiz yapıldı. Allah çok büyük bir afetten köylümüzü, bizleri korudu. Burada etkilenen vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Vali Yılmaz, "Üzüldüğümüz hususlardan birisi, bir araç yolda seyir halindeyken ağacın devrilmesi sonucu 3 vatandaşımız yaralandı. Şu anda tedavileri devam ediyor. Bu vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Allah böyle afetlerden ülkemizi, Osmaniye'mizi korusun." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Osmaniye Sağanak
Sıradaki Haber
Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: O anlar kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:34
Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1 milyon 600 bini aştı
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:25
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:22
Kılıçdaroğlu: Kim teröre destek veriyorsa Allah bin belasını versin
18:24
AB şirketlerin bilgilerine erişimini kolaylaştıracak
18:03
Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: O anlar kamerada
Nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıya kapılarak kayboldu
Nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıya kapılarak kayboldu
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: O anlar kamerada
Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ