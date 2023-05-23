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Türkiye
AA 23.05.2023 17:42

Tokat'ta öğrencileri taşıyan servis otomobille çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Tokat'ta öğrencileri taşıyan servis otomobille çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı
[Fotograf: AA]

48 yaşındaki A.K. idaresindeki otomobil, Delice mevkii yakınlarında, 46 yaşındaki A.E'nin kullandığı Başçiftlik Belediyesine ait minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobildeki S.K. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 6'sı öğrenci 11 kişi, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü A.K, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, minibüste bulunan öğrencilerin, sportif yetenek taraması yapılmak üzere Başçiftlik ilçesinden Reşadiye'ye götürüldüğü öğrenildi.

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