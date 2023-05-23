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Türkiye
Ajanslar 23.05.2023 15:11

Bahar yağmuru yıktı geçti: Ağaçlar söküldü, dereler taştı

Yurdun çeşitli illerinde etkili olan sağanak, su baskınlarına ve bazı karayollarında ulaşımın aksamasına neden oldu.

Bahar yağmuru yıktı geçti: Ağaçlar söküldü, dereler taştı

Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Sakarcalık köyünde öğle saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, ekili araziler sular altında kaldı.

Köyde bazı evlerde de su baskınları oluştu.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, vatandaşlara yemek dağıttı, yola devrilen ağaçlar da ekiplerce kaldırıldı.

Bahar yağmuru yıktı geçti: Ağaçlar söküldü, dereler taştı

MERSİN

Mersin'de gece başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle merkez Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu.

 

D-400 kara yolunun Huzurkent Mahallesi istikametinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu.

Araçların yolda kaldığı mahallelerde yağmurla gelen suyun tahliyesi için Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Tarsus'ta tarım alanları sular altında kaldı

Tarsus ilçesinde de ev ve iş yerleri sağanaktan etkilendi, Nacarlı Mahallesi'nde tarım arazilerinin bir kısmında su baskınları meydana geldi.

Altaylılar Mahallesi'nde de bir sitenin otoparkındaki araçlar suyun altında kaldı, bir binanın istinat duvarı park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.

Bahar yağmuru yıktı geçti: Ağaçlar söküldü, dereler taştı

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Cinköy ve Çiriştepe kavşağındaki derenin taşması nedeniyle çevresindeki arazilerin sular altında kaldığını, Sayköy ve Dedeler mahallelerinde de yağmurla karışık dolu yağdığını söyledi.

Erdoğan, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmasına başladıklarını kaydetti.

Bahar yağmuru yıktı geçti: Ağaçlar söküldü, dereler taştı

Tren seferleri durduruldu

Öte yandan, Tarsus-Mersin seferini yapan bir tren, raylarda oluşan birikinti nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yolcular, diğer hattan gelen trene taşındı. Ekipler, raylarda temizlik çalışması başlattı.

TCDD Taşımacılık, yağışlardan dolayı bugün Adana-Mersin arası yolcu trenlerinin işletilemediğini bildirdi.

Bahar yağmuru yıktı geçti: Ağaçlar söküldü, dereler taştı

ADANA

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

Bahar yağmuru yıktı geçti: Ağaçlar söküldü, dereler taştı

Zaman zaman dolu şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerinde ise baskınları meydana geldi. Söz konusu yerler vatandaşlar tarafından temizlendi.

Bahar yağmuru yıktı geçti: Ağaçlar söküldü, dereler taştı

Yağışa hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar oldu, bazı kişilerin araçları arızalandı.

Belediye çalışanları yollarda oluşan su birikintilerinin azalması için rögar ağızlarını temizledi.

Bahar yağmuru yıktı geçti: Ağaçlar söküldü, dereler taştı

ANKARA

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası su baskınlarının olduğu cadde ve sokaklardaki temizlik ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

Bahar yağmuru yıktı geçti: Ağaçlar söküldü, dereler taştı

Hasanoğlan mevkiinde etkili olan şiddetli yağışların ardından başlatılan ve gece boyu süren temizlik ve tahliye çalışmaları günün aydınlanmasıyla hız kazandı.

Bahar yağmuru yıktı geçti: Ağaçlar söküldü, dereler taştı

Çamur birikintileri, iş makineleri ve küreklerle temizlenirken bir yandan da kapanan kanalizasyonları açma çalışması yürütülüyor.

Zeminin altında kalan noktalarda biriken su, vidanjörlerle çekiliyor.

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