Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Kastamonu'nu Taşköprü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nu Taşköprü ilçesinde Uğur Çalışkan idaresindeki otomobil devrildi.
Kazada sürücü ile Adem Arslan yaralandı. Çalışkan, Taşköprü Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kastamonu Ambulans Trafik Trafik Kazası
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