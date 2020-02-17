Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Polisin yaptığı kontrolde, sürücülerden birinin alkollü olduğu anlaşıldı.
Ziya Karamahmutoğluyönetimindeki 19 LK 459 plakalı otomobil, Adil Aslan'ın kullandığı 37 KF 054 plakalı otomobille Çanakkale Şehitleri Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Aslan'ın eşi Refiga Aslan, çocukları 11 yaşındaki Ahmet, 8 yaşındaki Muhammed ve 5 yaşındaki Rümeysa Aslan yaralandı.
Sürücünün alkollü olduğu belirlendi
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi ile Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Ziya Karamahmutoğlu'nun polis ekiplerince yapılan alkol testinde 2.64 promil alkollü olduğu anlaşıldı.
Polis, kazayla ilgilli soruşturma başlattı.
Etiketler: kastamonu trafik Kazası otomobilSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 00:55
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