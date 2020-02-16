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Adana'da silahlı kavganın ortasında kalan 6 yaşındaki çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da sokakta iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Bakkala gittiği sırada kavganın ortasında kalan 6 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
Bakkala gittiği sırada kavganın ortasında kaldığı belirtilen 6 yaşındaki Narin Doğan, tabancadan çıkan kurşunla kalçasından yaralandı.
Çocuğun sağlık durumu iyi
Yakınları tarafından özel bir sağlık kuruluşuna kaldırılan yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaya karışan 3 şüpheli gözaltında
Polis ekipleri, olaya karıştığını tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Silahlı KavgaSon Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 23:56
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